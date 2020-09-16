Karaçar’da yol çalışmaları devam ediyor

KMBB Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin, Nurhak ilçesinin Karaçar Mahallesi’nde başlattığı parke yol çalışmasında son aşamaya gelindi. Mahalle sakinlerinin kışın çamurdan yazın tozdan duramadıklarını bildirdikleri, Nurhak ilçe merkezinin girişinde bulunan, işlek iki ana caddeyi birbirine bağlayan yol tehlike arz etmekteydi. Yolun bakımsız ve güvensiz olmasından dolayı yol genişletme çalışmalarıyla birlikte 12 bin metrekare parke döşeniyor.

Daha güvenli ve temiz bir yola sahip olmanın mutluluğunu yaşayan Karaçar Mahallesi sakinleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür ettiler.