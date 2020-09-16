banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karaçar’da yol çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Nurhak’a bağlı Karaçar Mahallesi’nde başlattığı bordür parke döşeme çalışmaları devam ediyor.

Karaçar’da yol çalışmaları devam ediyor
banner17
banner43

KMBB Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin, Nurhak ilçesinin Karaçar Mahallesi’nde başlattığı parke yol çalışmasında son aşamaya gelindi. Mahalle sakinlerinin kışın çamurdan yazın tozdan duramadıklarını bildirdikleri, Nurhak ilçe merkezinin girişinde bulunan, işlek iki ana caddeyi birbirine bağlayan yol tehlike arz etmekteydi. Yolun bakımsız ve güvensiz olmasından dolayı yol genişletme çalışmalarıyla birlikte 12 bin metrekare parke döşeniyor.

Daha güvenli ve temiz bir yola sahip olmanın mutluluğunu yaşayan Karaçar Mahallesi sakinleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür ettiler.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Karaçar’da Yol çalışmaları Devam Ediyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.