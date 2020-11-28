Karaca’dan toplu taşımada HES kodu eşleştirmesi uyarısı

Başkan Karaca, kullan-at olarak tabir edilen 3 binişlik kartlarla da 15 Aralık’tan sonra yolculuk yapılamayacağını belirtti.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Şehir içi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması' genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca, şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların seyahat kartlarını HES kodları ile entegre etmeleri yönünde karar alındı. Bu kapsamda Kahramankart ya da kullandıkları temassız kredi kartlarını Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi https://kahramanmaras.bel.tr/ ya da https://www.kahramankart.com.tr/ üzerinden HES kodları ile eşleştirmeleri gerekiyor.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan S.S. 28 Nolu Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Battal Karaca, HES kodu ile Kahramankart eşleştirmesini 15 Aralık Salı gününe kadar tamamlamayan vatandaşların, genelge gereği toplu taşıma araçlarından yararlanamayacağının altını çizdi.

Karaca, “15 Aralık’tan sonra HES kodu olmayan yolcularımız toplu taşıma araçlarına kesinlikle alınmayacaktır. Mağdur duruma düşmemek için tam kartlarınızı alıp HES kodlarını yüklemenizi rica ederiz. 3 binişlik olan kartlara HES kodu yüklenmediği için kullanılmayacaktır” dedi.