Karaç: “Elbistanspor’un her zaman yanındayız”

Elbistanspor Kulüp Başkanı İbrahim Koçak ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç’ı ziyaret ettiler.

Kahramanmaraş 1. Amatör Lig B Grubunda mücadele eden Elbistanspor’un Kulüp Başkanı İbrahim Koçak ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, ziyarette AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç’a forma hediye ettiler.

Kulüp yönetimi ile Elbistanspor’un ligdeki mücadelesi ve takımın genel durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Başkan Karaç, “AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Teşkilatı olarak Elbistanspor’un her zaman yanındayız ve destekçisiyiz. Elbistanspor’un daha iyi yerlerde olması bizlerin de en büyük dileği. Futbolcularımıza ve yöneticilerimize başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.