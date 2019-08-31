Kara, pancar fiyatını sordu

Elbistan’da binlerce çiftçi, yaklaşık 5 ay önce tarlalarına ektiği şekerpancarını hasat için gün sayıyor. 33 yıl devlet bünyesinde faaliyet gösterdikten sonra 2018 hasat döneminde Mutlucan Şeker’e devredilen şeker fabrikasının hinterlandında Elbistan, Afşin, Tufanbeyli ve Göksun ilçeleri yer alıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan sorunlar nedeniyle bu dönem çiftçinin büyük bölümünün ekiminden vazgeçtiği şekerpancarı rekoltesinde düşüş bekleniyor. Mutlucan Şeker’in, 2019-2020 alım kampanyasını ne zaman başlatacağı kesinlik kazanmazken çiftçilerin beklentisi ise hasadın 15 Eylül’den itibaren start alacağı yönünde. Hasada sayılı günler kala çiftçilerin en çok merak ettiği konuların başında ise şekerpancarının alım fiyatının ne kadar olacağı geliyor. Mutlucan Şeker’le devletin açıklayacağı rakam üzerinden sözleşme imzalayan ve ekim yapan şekerpancarı çiftçisi, dört gözle resmi makamlardan gelecek açıklamayı bekliyor. Girdi fiyatları nedeniyle zor günler geçiren şekerpancarı çiftçisi, ürününü geçtiğimiz yıl 16 polar üzerinden ton fiyatını 235 TL’den sattı. Bu yıl için ise henüz bir rakam açıklanmadı. Çiftçinin beklentisi ise yüksek. Şeker fiyatına geçtiğimiz günlerde yapılan yüzde 16’lık zammı göz önünde bulunduran çiftçiler, pancar fiyatlarının da bu oranın üzerinde artacağı beklentisi içerisinde.

Elbistan başta olmak üzere ülke genelindeki çiftçilerin bu beklentisini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye pancar fiyatının ne zaman açıklanacağını sordu.

TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Kara, diğer yıllarda pancar alım fiyatının hasattan aylar öncesinde açıklandığını hatırlattı.

Çiftçilerin hasada 15 gün sonra başlayacağını dile getiren MHP’li Kara, “Şekerpancarı fiyat açıklaması ne zaman yapılacaktır? 2019 yılı için şekerpancarı alım fiyatı ne kadar olacaktır?” sorularına yanıt istedi.