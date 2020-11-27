Kara kış için teyakkuza geçildi

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, kış tedbirleri kapsamında hazırlık yapan kurumlara ziyaret gerçekleştirmeye Karayolları 58. Şube Şefliği’nde başladı. Kaymakam Demir, kış tedbirleri kapsamında yapılan hazırlıkları yerinde inceledi. Ziyarette, Karayolları 58. Şube Şefi Hüseyin Özdemir tarafından Kaymakam Demir’e çalışmalar ve planlamalar hakkında detaylı brifing verildi.

Ziyaretle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Kışların sert geçtiği, yoların kapandığı ilçemizde her yıl olduğu gibi bu yılda kış tedbirleri faaliyetlerini yerinde incelemek için ilk ziyaretimizi Karayolları 58. Şube Şefliğine gerçekleştirdik” dedi.

Başta ulaşım olmak üzere kış mevsimindeki olumsuzlukları önleme adına her kurumun üzerine düşeni en iyi şekilde yapma gayretinde olduğunu belirten Kaymakam Demir, “Elbette zorluk olacak. Bunların başında şuan yaşadığımız Covid-19 pandemi zorluğunu sağlık çalışanlarımız göğüslemiş durumdadır. Kış tedbirleri çalışmalarında da bu zorluğa karşı Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Koordinatörlüğü, Elbistan Belediye Başkanlığı, Karayolları ve sayamadığım daha birçok kurum kendi üzerine düşen görevin fazlasını 7/24 çalışma usulüyle yerine getirmektedir” ifadelerini kullandı.

Şehir içi ve şehirlerarası yolların kapanmaması için tüm planlamaların yapıldığını dile getiren Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Karlı geçecek bu günlerde inşallah hiç bir yolumuz kapanmadan sıhhat ile geçireceğimiz bir kış çalışmasını yapacağız. Her yıl düzenli olarak yol açma, kar küreme faaliyetleri ve diğer faaliyetler kapsamında 7/24 görev başında bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşu personellerimize; bizi misafir eden Karayolları Şefi Hüseyin Özdemir nezdinde teşekkür ederim. Tüm çalışma ve mesai arkadaşlarıma bu vesileyle çalışmalarında başarılar dilerim” şeklinde konuştu.



