Kara dayanamayan 25 ahıra ait bölümlerin çatısı çöktü

Elbistan’da hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı, kent merkezi ve çevresini beyaza bürüdü. Kırsal ve yüksek kesimlerde etkisi çok daha yoğun görülen kar, çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Başta ulaşımda olmak üzere vatandaşlara zor anlar yaşatan kar yağışı, ilçedeki birçok mahallede bulunan besi çiftliklerinde hasara neden oldu. İlçede toplam 25 ahıra ait bölümlerin çatısı biriken kar kütlelerine dayanamayıp yıkıldı. Çatının altında kalan 2 küçükbaş hayvan telef oldu. Çiftliklerin büyük bölümünde samanlık gibi eklentilerin zarar görmesi, büyükbaş hayvanların telef olmasının önüne geçti. Çiftlik sahiplerinin talebi doğrultusunda Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çatısı çöken ahırlarda hasar tespit çalışması yapıldı. Ekipler, ahırlarda çöken kısımların fotoğraflamasını yaparak zararla ilgili kayıt oluşturdu.

Besicilerin büyük çoğunluğunun, yoğun kar tabakasına dayanamayarak çöken çatıları korumak için geçici önlemlere başvurdukları bildirildi. Branda ile çöken kısımları kapatmaya çalışan besiciler, geçici çözümlerle giderilemeyecek hasarlarla ilgili de yardım beklediklerini dile getirdiler.











