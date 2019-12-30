Kar yağmayınca ‘lahana adam’ yaptı

Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği öğrencisi Fatma Özcan, tatilini geçirmek için baba ocağı Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’ne geldi. Kar yağmasını dört gözle beklemeye başlayan Özcan’ın arkadaşlarının sosyal medya hesaplarından paylaştığı kar fotoğraflarını görünce aklına ilginç bir fikir geldi. Evde bulunan 3 farklı boydaki lahanayı alan Özcan, lahana adam yaptı. Lahana adama, kalemle göz ve ağız çizen Özcan, kazak ve bere giydirmeyi de ihmal etmedi. Özcan, son olarak da havuçla burnunu yaparak lahana adamını tamamladı. Özcan, yaptığı lahana adamın fotoğrafını çekip, sosyal medyadaki arkadaşlarına gönderdi. Özcan, arkadaşlarına ‘Kar yağmasa da lahanadan adam yaparız’ diye nazire yaptı.

Üniversite eğitimi için Van’a ilk kez gittiğini belirten Özcan, “Van’da bizim buralara göre çok fazla kar yağıyor. Ben de yavaş yavaş buna alıştım. Tatil için memleketime geldiğimde de kar görmeyi umuyordum ama öyle olmadı. Arkadaşlarım da sürekli sosyal medyadan kar ve kardan adam görüntüleri paylaşıyordu. Ben de onlara nazire olsun diye evdeki lahanalardan ‘lahana adam’ yaptım. Değişiklik oldu. Hem de kardan adam gibi erimiyor” dedi.