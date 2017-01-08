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Kar ve tipi, Göksun-Kahramanmaraş yolunu kapattı

Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Göksun ve Göksun-Pınarbaşı karayollarında ulaşım durma noktasına geldi.

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Kar ve tipi, Göksun-Kahramanmaraş yolunu kapattı
 Kahramanmaraş’ın yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde etkisini iyice artıran kar ve beraberindeki tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Göksun ve Göksun-Pınarbaşı karayollarında ulaşım durma noktasına geldi.

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışının Kahramanmaraş’ta da şiddetini artırması, yola çıkan sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle Göksun-Kahramanmaraş karayolunun Tekir Mahallesi kesiminde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Kayan ağır tonajlı araçlar yolların kapanmasına neden olurken, devam eden kar yağışı da yol açma çalışmalarının güçlükle ilerlemesine neden oluyor. Karayolları ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), ekipleri şiddetli kar yağışına rağmen karayollarını trafiğe açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Otobüslerle TIR’ların ve kamyonların geçişine izin verilmezken çok sayıda araç da bekletiliyor. 

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