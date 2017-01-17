Kar ve rüzgâr, Elbistan’a nefes aldırdı

Elbistan’da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlı hava ve rüzgâr, hava kalitesinin hissedilir oranda yükselmesine neden olarak, rahat bir nefes aldırdı.

Hava kalitesindeki yükseliş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine de yansıdı. Kasım-Aralık aylarında rekor değerlere ulaşan kirlilik, Ocak 2017’nin başından itibaren ciddi oranda düştü. Öyle ki; hava kalitesindeki en yüksek değerlerin görüldüğü 17.00-19.00 saatleri arasında bile PM10 değeri 250 µg/m³’i geçmedi. 10-17 Ocak arasındaki veriler, Elbistanlıların, bir önceki ayda 700 µg/m³’e ulaşan bu değerden 3 kata yakın daha kaliteli bir hava soluduğunun göstergesi oldu.

Elbistan’da kış aylarının gelmesiyle birlikte hava kalitesinde ciddi düşüş yaşanıyor. Bölgede kurulu bulunan termik santrallerden atmosfere verilen gazlar, motorlu araç sayısının artması ve ısınmada kullanılan katı yakıtlar, bu kirliliğinin en önemli sebepleri arasında gösteriliyor. Isınma amaçlı olarak düşük kaliteli yakıtların kullanılması, yanlış yakma yöntemlerinin uygulanması ve kullanılan yakma sistemlerinin düzenli olarak bakımının yapılmaması gibi nedenlerle kirlilik oranı katlanarak tavan yapıyor. Hava kirliliği verileri açısından Türkiye’nin en kötü havasına sahip merkezleri arasında ilk 10’dan aşağı düşmeyen Elbistan, Ocak ayı itibariyle hava kalitesi yönünden oldukça iyi bir duruma geçti. Zaman zaman etkili olan kar, yağmur ve rüzgar, Elbistan’ın üstüne çöken kirlilik tabakasını da dağıttı. Kasım ve Aralık ayında, kalorifer ve sobaların yanmaya başladığı saat 16.00’dan itibaren adeta sis bulutuyla kaplanarak yaşanılmaz bir şehir haline gelen Elbistan’da, Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’ndan alınan veriler, vatandaşları içini rahatlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme Raporları’na göre Kasım ayı sonlarında Elbistan ilçe merkezindeki hava kalitesi, özellikle saat 17.00-18.00 ve 19.00 arasında ‘tehlikeli’ sınıflandırmasının da üstünde kirliliğin yaşandığı Elbistan’da PM10 değeri, 694 µg/m³’e ulaşmıştı. Kasım ayı sonlarında saatler 17.00’yi gösterdiğinde bu seviye 694 µg/m³’e ulaşan kirlilik oranı, Hava Kalite İndeksi’ne göre, ‘Sağlık alarmı; herkes daha ciddi sağlık etkileri ile karşılaşabilir’ olarak derecelendiriliyor. Kirletici parametreler ve sağlık etkileri ise, ‘Solunum yolu ve göz hastalıkları, kanser, kalp problemleri, solunum yolu hastalıkları, bebek ölüm oranlarında artış ile kandaki hemoglobin ile birleşerek oksijen taşınma kapasitesinde azalma, ölüm’ olarak aynı indekste uyarıcı olarak yer alıyor. Sıcaklıkların -15’lere kadar düştüğü Aralık ayında da bu durum devam etmişti. 2016 yılını kirlilikte rekora ulaşarak tamamlayan Elbistan’da, 2017’nin ilk günlerinden itibaren bu konuda büyük bir rahatlama sağlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’ndan derlenen verilere göre, 1 Ocak 2017’den sonra havanın en kirli olduğu saat olan 17-18-19.00 aralarında PM10 değeri hassas ve orta seviyelerinde gerçekleşti. Kasım ayı sonlarında kaloriferlerin ve sobaların hemen hemen aynı anda yakılmaya başladığı saat 17.00’den sonra elde edilen verilerin, Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’nun raporlara yansıtılmadığı da göz önüne alındığında 200 PM10 µg/m³ değerlerinin görülmesi, hava kalitesinin 3 kat daha iyi olduğunu ortaya çıkardı. 1-16 Ocak 2016 tarihleri arasında hava kirliliği ortalaması ‘hassas’ olarak gerçekleşti. Söz konusu seviye, Kasım ve Aralık ayında Elbistan’ın gündüz saatlerinde nadiren ulaştığı noktaydı.



