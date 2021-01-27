Kar, soğukla birlikte geri dönüyor

Elbistan’ın hasret kaldığı karın 17 Ocak’ta yağmasının ardından sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Kimi günlerde eksi 20 dereceye kadar düşen sıcaklık, vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Üreticilerin kurtarıcı gözüyle baktığı kar yağışı sonrasında buz kesen hava nedeniyle araçlar ve çatılardaki güneş enerjileri donarken, Pınarbaşı mesire alanında karın ağırlığına dayanamayan kamelya çöktü. Aşırı soğuklar, vatandaşların günlük yaşamını da olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 gündür gündüz güneşin gece de ayazın etkili olduğu Elbistan için kar yağışı uyarısında bulundu. Balkanlardan gelen ve ülkemizi etkisi alan soğuk hava kütlesi, Elbistan’da kendisini Perşembe gününden itibaren hissettirecek. Perşembe günü kara teslim olması beklenen Elbistan’da hava sıcaklıkları eksi 12 dereceye kadar düşecek. 3 gün sürecek kar yağışı, haftanın son gününde yerini yağmura bırakacak.



