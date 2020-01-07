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Kar maskeli hırsızlık çetesine operasyon: 5 şüpheli yakalandı

Afşin ilçesinde başlayıp Elbistan’a uzanan hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alınırken; şahısların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, av tüfeği ve çalıntı olduğu değerlendirilen 182 paket sigara ele geçirildi.

Kar maskeli hırsızlık çetesine operasyon: 5 şüpheli yakalandı
 Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla kar maskesi ile bir marketin kapısını zorlayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Afşin İlçesi Efsus Turan Mahallesi Atlaskent Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Gece saatlerinde marketin kapısını suç aletleri ile zorlayan kar maskeli 4 hırsızlık şüphelisi, devriye atan polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık suçlarından suç kaydı olan şüpheliler İ.D.(20), E.Ş.(22), S.P. (21) ve M.Ç. (20) etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Operasyonu genişleten Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede daha önce gerçekleştirilen başka bir hırsızlık olayını da aydınlattı. Daha önceki hırsızlık olayını gerçekleştiği bilgisine ulaşılan G.Ş.(30) de polis tarafından yakalandı. Aynı anda şüphelilere ait çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapan Afşin polisi, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri ile birlikte, şüphelilerden Gökhan Ş.'nin Elbistan’daki ikametinde arama yaptı. Aramada, 1 adet Kalaşnikof  marka uzun namlulu silah, 17 adet Kalaşnikof  mermisi ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Şahıslarla bağlantılı bir adreste de 182 paket çalıntı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan E.Ş.'nin kesinleşmiş hapis cezası da olduğu ortaya çıkarken, suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen 5 şüphelinin sorgusu devam ediyor.



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