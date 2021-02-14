Kar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balkanlardan gelen soğuk havayla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve yer yer yoğun kar yağışlarının yaşanacağı uyarsında bulundu. Halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. En az 10 gün boyunca etkili olması beklenen soğuk hava dalgası, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışları ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarının yaşanmasına neden olacak.

Elbistan’da kar yağışının ise Salı gününden itibaren etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü 11 derece olarak tahmin edilen gündüz sıcaklıkları kar yağışıyla birlikte Salı gününden itibaren ciddi şekilde düşecek. Kar yağışının, Cuma gününe kadar kenti etkisi altına alması bekleniyor.