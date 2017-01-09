Kar, bölgeyi esir aldı

Elbistan’ın yüksek kesimlerinde bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi, birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi.

Birçok mahallenin yolları kapanırken, bazı yerleşim yerlerine de uzun süre elektrik verilemedi. Elbistan’da okullar 1 gün süreyle tatil edildi, Nurhak’ta tatilin süresi 3 güne çıkarıldı.

Türkiye’nin büyük bölümü, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunuyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde birçok şehirde Sibirya’yı aratmayan görüntüler oluşmasına neden oldu. Kar yağışından nasibini alan bölgelerin başında ise Elbistan’ın yüksek kesimleri, Nurhak ve Ekinözü ilçeleri geldi. İlçe merkezinde aralıklı olarak yağmurla karışık yağan kar, Sultan Korusu ve Karahasanuşağı bölgelerinde etkisini iyiden iyiye hissettirdi. Pazar günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, tipinin de etkisiyle bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar için çileye dönüştü. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 58. Şube ekipleri, kapanan yolları açık tutmak için gece boyunca büyük uğraş verdi. Nurhak ve Ekinözü ilçesinde çok sayıda mahalle yolunun kapalı olduğu öğrenildi. Devam eden kar yağışının yol açma çalışmalarının güçlükle sürdürülmesine neden olduğu belirtildi. Nurhak ilçesinde kar yağışının devam etmesinin beklenmesi nedeniyle okullar, Salı ve Çarşamba günü de tatil edildi.

Ekinözü ilçesinde enerji nakil hatlarındaki arızalar nedeniyle bazı mahallelere elektrik verilemediği belirtildi.

Şehirlerarası yollar kapandı

Kahramanmaraş’ın yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde etkisini iyice artıran kar ve beraberindeki tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Göksun ve Göksun-Pınarbaşı karayollarında ulaşım durma noktasına geldi. Hafta sonunda özellikle Göksun-Kahramanmaraş karayolunun Tekir Mahallesi kesiminde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Kayan ağır tonajlı araçlar yolların kapanmasına neden olurken, devam eden kar yağışı da yol açma çalışmalarının güçlükle ilerlemesine neden oldu. Karayolları ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), ekipleri şiddetli kar yağışına rağmen karayollarını trafiğe açık tutmak için 24 saat esaslı olarak teyakkuza geçti. Trafik polisleri, otobüslerle TIR’ların ve kamyonların geçişine izin vermedi.

Elbistan Kaymakamlığı sürücüleri uyardı

Elbistan Kaymakamlığı, bölge genelinde etkisini iyice artıran kar ve beraberindeki tipi nedeniyle, Elbistan-Göksun ve Elbistan-Malatya yolunun zorunlu olmadıkça kullanılmamasını istedi.

Zorunlu olarak yola çıkacakların, kış lastiğinin yanı sıra çekme halatı ve zincir gibi aparatları da araçlarında bulundurmalarını isteyen Elbistan Kaymakamlığı, şu uyarılarda bulundu: