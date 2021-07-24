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Kapıdere yolundaki heyelan noktası kazalara davetiye çıkarıyor

Elbistan ilçesi ile Adıyaman’a bağlı Gölbaşı ilçesi arasındaki karayolunda 3 yıl önce yaşanan heyelanlar nedeniyle tek şeride düşen bölümlerinin trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdiler.

Kapıdere yolundaki heyelan noktası kazalara davetiye çıkarıyor
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Elbistan ile Güneydoğu illerini bağlayan Nurhak-Kapıdere-Gölbaşı karayolunun Kapıdere-Gölbaşı arasında kalan 25 farklı noktasında 2018 yılında heyelan meydana gelmişti. Dağlardan yola akan çamur, toprak ve kaya parçaları yolu ulaşıma kapatmıştı. Özellikle 500 metrelik bölümün kapanmasına neden olan tonlarca toprak, taş ve kaya, güçlükle temizlenmişti. Heyelan nedeniyle yolun o bölümü, tek şeride düştü. Oldukça virajlı olan yolda sürüş güvenliğini tehlikeye düşüren bu olumsuzluğun 3 yıldır sürdüğünü belirten vatandaşlar, yetkililerden bir an önce müdahale beklediklerini söylediler.

Yolun tek şeride düşmesi nedeniyle çok sayıda kaza yaşandığını belirten vatandaşlar, “3 yıldır bu bölgede trafik tek şerit. Bu da kazalara sebebiyet veriyor. Özellikle de yolu bilmeyen sürücüler, ölümle burun buruna geliyor. Adıyaman sınırlarında kalan bu bölgenin bir an önce eski haline döndürülmesi gerekiyor. Sesimizin duyulmasını istiyoruz” şeklinde konuştular.

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Kapıdere Yolundaki Heyelan Noktası Kazalara Davetiye çıkarıyor