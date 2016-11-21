Kapıda sıkışan parmağı koptu

Elbistan’da bir garsonun hızlı kapanan sürgülü kapıya sıkışan parmağı koptu. Talihsiz garson, mesai arkadaşları tarafından çay bardağına konulan parmağının parçası ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri’nde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, tesiste garson olarak çalışan Cihangir Kurt (43), içeri girmek için açtığı sürgülü demir kapı, hızla kapandı. Kurt’un sol elinin işaret parmağı, kapıya sıkıştı. Parmağının ilk boğumu kopan Kurt’un yardımına mesai arkadaşları yetişti. Kurt’un parmağı kanlar içerisinde kalırken kopan parça da beze sarılarak çay bardağına konuldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz garsonun kopan parmağı Elbistan Devlet Hastanesi'nde dikildikten sonra taburcu edildi.