Kapalı spor salonunda çalışmalar yeniden başladı

Elbistan’a kazandırılacak 2 bin 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonunun ikmal ihalesi tamamlanarak çalışmalara başlandı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 2 bin 500 seyirci kapasiteli Elbistan Spor Salonu ikmal ihalesi tamamlanarak çalışmalara başlandığını söyledi.

Bölgenin en büyük spor yatırımlarından biri olan Elbistan Spor Salonu’nun bu yıl sonunda tamamlanıp açılmasının planlandığını belirten Kaymakam Demir, “Toplamda 15 dekarlık arazi üzerinde inşa edilen Elbistan Spor Salonumuzun ikmal ihalesinin yapılması noktasındaki girişimlerimiz olumlu sonuçlandı. 2 bin 500 seyirci kapasitesi ve müştemilatı ile birlikte bölgenin en büyük spor yatırımı olan Elbistan Spor Salonu’nda; 1 adet ana salon (hentbol, basketbol, voleybol, futsal, badminton vb.), 1 adet basketbol salonu, 2 adet bireysel sporlara yönelik salon (güreş, karate vb.), 6 adet soyunma odası ve duşları, aynı anda 15 farklı branş için antrenman alanı, hakem ve gözlemci odaları, localar, kafeteryalar, asansör, sosyal tesisler, çevre düzenlemesi ve yeşil alan ile canlı yayın odaları yer alacak” dedi.

Elbistan Spor Salonu’nun ikmal ihalesinin yapım sürecindeki büyük katkı ve desteklerinden dolayı 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’a teşekkür eden Kaymakam Demir, “Tesisimiz Elbistan halkımıza ve sporcularımıza hayırlı olsun. Başta bu yatırım olmak üzere ilçemize kamu yatırımlarının kazandırılmasında büyük katkı ve desteklerinden dolayı 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’a Sayın' a katkı ve destekleri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.







