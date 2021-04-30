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Kapaklar kapatıldı, Ceyhan’daki su seviyesi yükselmesine dikkat!

Göksun Sulama Birliği’nin 2021 yılı sulama dönemi hazırlıkları kapsamında Şehit Teğmen Harun Kılınç Pompa İstasyonu’ndaki bakım çalışmaları için regülatör kapakları kapatıldı.

Kapaklar kapatıldı, Ceyhan’daki su seviyesi yükselmesine dikkat!
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Göksun Sulama Birliği’nin 2021 yılı sulama dönemi hazırlıkları kapsamında Şehit Teğmen Harun Kılınç Pompa İstasyonu’ndaki bakım çalışmaları için regülatör kapakları kapatıldı.

Göksun Sulama Birliği Başkanı Osman Otlutepe, kapakların kapatılması nedeniyle Ceyhan Nehri’nde su seviyesinin yükseleceğine dikkat çekerek vatandaşları ve çiftçileri uyardı.

Elbistan ve Afşin ilçelerine bağlı 5 mahalledeki 38 bin dönüm araziye su ulaştıran Göksun Sulama Birliği Şehit Teğmen Harun Kılınç Pompa İstasyonu, yeni sezon öncesinde bakıma alındı. Önümüzdeki günlerde başlayacak sulama sezonu için kapsamlı bir bakımdan geçirilecek istasyona su sağlayan Ceyhan Nehri üzerinde kurulu regülatörün tüm kapakları kapatıldı.

Göksun Sulama Birliği Başkanı Osman Otlutepe, bakım süresince kapatılacak kapaklar nedeniyle Ceyhan Nehri’nin su seviyesinin yükseleceğini söyledi.

Tüm vatandaşlardan bu süre zarfında nehir çevresine yaklaşmamalarını isteyen Başkan Otlutepe, “Nehirdeki su yükselmesi, can ve mal güvenliği açısından tehlike doğurabilir. Bu dönemde tüm vatandaşlarımız daha dikkatli olsunlar. İstenmeyen bir durumun yaşanmaması için tedbirli hareket etsinler” dedi.

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