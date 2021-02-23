Kansere yenilen muhtarın cenazesi toprağa verildi

2019 yerel seçimlerinde Elmalı Mahalle muhtarlığına seçilen 58 yaşındaki İlyas Yıldırım, yaklaşık 6 aydır gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek tedavi gördüğü Mersin’de hayatını kaybetmişti. Yıldırım’ın cenazesinin Mersin’den karayolu ile Elbistan’a getirilerek mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve protokol üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, defin işlemleri sonrasında Yıldırım’a Allah’tan rahmet acılı ailesine de başsağlığı dileklerinde bulundu.













