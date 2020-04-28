Kansere yenilen İlçe Spor Müdürü Firik, son yolculuğuna uğurlandı

2015 yılı Eylül ayında Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevine getirilen Cengizhan Firik’e, henüz görevinin ilk yılındayken kan kanseri (lösemi) teşhisi kondu. Firik, son olarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altına alındı. Yaklaşık 4 yıldır hastalıkla mücadele eden Firik’in sağlık durumu, akşam saatlerinde ağırlaştı. Doktorların çabası, genç eğitimciyi hayatta tutmaya yetmedi. Firik, 41 yaşında lösemi hastalığına yenilerek yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası olan Firik’in acı haberi, ailesini, yakınlarını ve eğitim camiasını yasa boğdu. Firik'in sarılı tabutu, kılınan cenaze namazının ardından yakınları ve meslektaşlarının omuzlarında Hocazade Mezarlığına götürüldü. Firik’in cenazesi, gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedildi.

Başsağlığı mesajı yayımladılar

Firik’in hayatını kaybetmesinin ardından birçok isim de başsağlığı mesajı yayımlayarak milli eğitim camiasının ve sevenlerinin acısını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve Firik’in meslektaşları, yayımladıkları mesajlarda Firik’e Alalh’tan rahmet; ailesi ve sevenlerine de başsağlığı dileğinde bulundular.

