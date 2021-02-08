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Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çektiler

Elbistan Devlet Hastanesi’nde, Dünya Kanser Günü kapsamında kanser konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla stant açıldı.

Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çektiler
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Kanserin, dünya genelinde ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda olduğu biliniyor. Kanser kaynaklı ölümlerin önlenmesinde ise en önemli faktörlerden birinin erken teşhis olduğu belirtiliyor. Bu ölümcül hastalığa dikkat çekmek amacıyla her yıl Dünya Kanser Günü’nde etkinlikler düzenleniyor. Elbistan Devlet Hastanesi’nde de Dünya Kanser Günü dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı. Hastaneye gelen hastalarla yakınlarını kanser konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla açılan stantta, broşür dağıtıldı.

Elbistan Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nazlı Toplama, standa gelen vatandaşlara, hastalık hakkında kapsamlı bilgiler vererek erken teşhisin önemine dikkati çekti.

 


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Kanserde Erken Teşhisin önemine Dikkat çektiler