Kanser tedavisi gören hastalara büyük kolaylık

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz 2018 yılı sonlarına doğru PET-CT hizmetinin Kahramanmaraş’ta verilebilmesi için Sağlık Bakanlığı’na talepte bulunduklarını, Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında bu hizmetin 2019 programına alındığını ve ihale-kurulum süreçlerinin ardından 2020 yılı içerisinde aktif olarak hastaların hizmetine sunulacağı müjdesini verdi.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz açıklamasında şunları kaydetti: “ Bilindiği üzere ilimizde kanser hastalarımızın tedavilerinin büyük bir kısmını Necip Fazıl Şehir Hastanemiz ana hizmet binası bünyesindeki Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezimizde sunuyoruz. Tıbbi Onkoloji -Radyasyon Onkolojisi uzman hekimlerimiz ve konusunda deneyimli sağlık personeli kadromuzla bu hizmetleri en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Hastalarımızın kemoterapi ve radyoterapi tedavileri merkezimizde düzenli olarak verilmekte olup bu tedavi sürecinde ihtiyaç duyulan Bilgisayarlı Tomografi (PET-CT) çekimi için hastalarımız haftanın belirli günlerinde çevre illere gitmek zorunda kalıyorlardı. Her ne kadar İl Sağlık Müdürlüğü olarak hastalarımızın özel servis araçlarıyla transferini sağlıyor olsak da hem hastalıkları hem de aldıkları kemoterapi tedavisi nedeniyle uzun bir yol gidiyor olmaları hastalarımızı rahatsız ediyordu. Ayda ortalama 50’nin üzerinde hastamızı bu şekilde PET-CT çektirmek için il dışına göndermek zorunda kalıyorduk. Bu hizmetin Necip Fazıl Şehir Hastanemiz bünyesine kazandırılması için 2018 yılında Bakanlığımızdan talepte bulunduk. Bakanlığımızın da olumlu görüşleriyle inşallah bu yıl içerisinde ihale ve kurulum işlemleri tamamlanarak 2020 yılında onkoloji hastalarımıza bu hizmeti ilimizde vermiş olacağız.”

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü olarak Sağlık Bakanlığı’nın politikaları doğrultusunda vatandaşlara hak ettikleri kaliteli sağlık hizmetini sunmak için hiç durmadan çalıştıklarını dile getiren Öksüz, devreye alınacak olan Onkolojik Bilgisayarlı Tomografi (PET-CT) hizmetinin Kahramanmaraş’ta sağlık alanında önemli katkıları olacağını ve zaten zor bir süreçten geçen kanser tedavisi gören hastaların çevre illere gitmekten kurtularak daha rahat tedavi imkânlarına kavuşacaklarını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, konuyla ilgili açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı: ”Bu sağlık hizmetinin ilimize kazandırılmasında emeği geçen Sayın Sağlık Bakanımıza, Bakanlığımız Yetkililerine, Sayın Valimize ve şehrimizin değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum.”