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Kangal’da içme suyu yatırımı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Elbistan’a bağlı Kangal Mahallesi’ndeki çalışmalar kapsamında 100 tonluk depo yapımı ve 5 bin metrelik hat döşeme işlemine devam ediyor.

Kangal’da içme suyu yatırımı
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KASKİ Genel Müdürlüğü, Elbistan’a bağlı kırsal Kangal Mahallesi’nde içme suyu sorununu kökten çözüme kavuşturmak amacıyla ilave şebeke çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 100 tonluk su deposu inşa ediliyor. Aynı zamanda bu depodan mahalledeki evlere su ulaştırmak amacıyla da 5 bin metre içme suyu hattı döşeniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalle halkının kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacağı bildirildi.

KASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmede, “Kangal Mahallesinde içme suyu eksiklikleri gideriliyor. Çalışmalar kapsamında 5 bin metre içme suyu hattı, 100 tonluk depo yapılarak mahalle halkının hizmetine sunulacaktır” denildi.

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