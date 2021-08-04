Kangal’da içme suyu yatırımı Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Elbistan’a bağlı Kangal Mahallesi’ndeki çalışmalar kapsamında 100 tonluk depo yapımı ve 5 bin metrelik hat döşeme işlemine devam ediyor.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:51