Kangal’da içme suyu yatırımı

KASKİ Genel Müdürlüğü, Elbistan’a bağlı kırsal Kangal Mahallesi’nde içme suyu sorununu kökten çözüme kavuşturmak amacıyla ilave şebeke çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 100 tonluk su deposu inşa ediliyor. Aynı zamanda bu depodan mahalledeki evlere su ulaştırmak amacıyla da 5 bin metre içme suyu hattı döşeniyor.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalle halkının kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacağı bildirildi.
KASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmede, “Kangal Mahallesinde içme suyu eksiklikleri gideriliyor. Çalışmalar kapsamında 5 bin metre içme suyu hattı, 100 tonluk depo yapılarak mahalle halkının hizmetine sunulacaktır” denildi.