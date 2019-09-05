Kandil ve Adatepe’ye 750 bin yavru balık bırakıldı

Baraj ve göletlerdeki doğal türlerin desteklenmesi ve balıkçılık faaliyetlerinden yüksek gelir elde edilmesi maksadıyla DSİ’ye ait 7 Su Ürünleri İstasyonu’nda çalışmalar yürütülüyor. Baraj göllerinde DSİ tarafından belirlenen program dâhilinde düzenli olarak balıklandırma yapılıyor. DSİ tarafından bugüne kadar 235 baraj gölü ve çok sayıda gölete toplam 575 milyon değişik türde balık bırakıldı. Bu çerçevede Elbistan’dan doğan ve Ekinözü’nden geçen Ceyhan Nehri üzerinde kurulu bulunan Kandil Baraj gölü ile Adatepe Baraj gölüne toplam 750 bin adet aynalı sazan balığı yavrusu bırakıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan program dahilinde, temin edilen yavru balıkların 350 bini Kandil Barajı’na, 400 bini ise Adatepe Baraj gölüne bırakıldı.

Kandil Barajı’ndaki balıklandırma faaliyeti ile ilgili değerlendirme yapan Soysallı-Kandil Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Alkaya ve Başkan Yardımcısı Sefa Balıkçı, DSİ 20. Bölge Müdürlüğü ile katkısı bulunan kurumlara teşekkür ettiler.

Alkaya ve Balıkçı, şunları söylediler:

“Kandil Barajının stoklarının takviyesi amacıyla her yıl balıklandırılma yapılıyor. Çünkü Kandil Barajı genç bir baraj olup, barajın verimli bir hale getirilmesi için balıklandırılmasının yapılması kararına varılmıştır. Özellikle bu aşamada barajın veriminin artırılması için av yasaklarına ve avlanma boyu yasaklarına uyulması gerekmektedir. Bölgemizde bu konuda özellikle amatör balık avcılarının bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Yasal olarak 1 Nisan-30 Haziran aylarındaki av yasaklarına uymaları ve avcılığın serbest olduğu 1 Temmuz-30 Mart tarihleri arasında da 40 santimetreden küçük sazan balıklarını avlamamaları gerekmektedir. Bu balıklar hepimizin ortak bir kaynağıdır ve sonsuz değildir. Avlanma kurallarına uyarsak bize devamlı ekmek var, kurallarına uymaz isek ne bize, ne de amatör avcılara buradan bir balık kalmayacaktır.”







