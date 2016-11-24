Kandil Barajı’nın balıkları ihaleye çıkıyor

Elbistan’dan doğarak Ekinözü ilçesi sınırlarından geçen Ceyhan Nehri üzerinde kurulan ve bin 455 hektar alana sahip Kandil Baraj Gölünün su ürünleri istihsal hakkı, pazarlık usulü ile kiraya verilecek.

Kahramanmaraş Gıda ve Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ihalede, toplam 5 tür balık için teklif alınacak.

Kahramanmaraş Su ve Su Alanları İle İçsulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilme Komisyonu’nun hazırladığı ihale, Kandil Barajı dahilinde bulunan bin 455 hektarlık alanı kapsayacak. Kiralama süresi 5 yıl olacak. Kiralamanın birinci yıl muhammen bedeli ise 4 bin 132 TL olarak belirlendi.

İhale, 6 Aralık 2016 Salı günü saat 14.00’te Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İhaleyi alan kişi ya da firmanın yıllık bin 100 kilogram sazan, 2 bin kilogram tatlısu kefali, 500 kilogram inci balığı, 5 bin kilogram bıyıklı balık ve bin 500 kilogram da siraz balığı kotası bulunacak.

İhaleye katılmak isteyen üreticilerin idari ve teknik şartnameleri Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden temin edebileceği açıklandı. İhalenin yıllık tahmini kira bedelinin ise ilk yıl için 4 bin 132,85 TL’den az olmamak üzere pazarlık usulü ile tespit edileceği ifade edildi. İhalenin 5 yıllık süre için yapılacağı ve ihale sonucunda ihaleyi kazanacak şahıs ya da şirket ile kiralama sözleşmesi imzalanacağı belirtildi. İhaleye katılacak olanların geniş bilgiyi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden alabileceği kaydedildi.



