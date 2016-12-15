Kandil Barajının balıkları, 20 aileye geçim kapısı olacak

Elbistan’dan doğan ve Ekinözü’nden geçen Ceyhan Nehri üzerinde kurulu bulunan Kandil Baraj gölündeki su ürünlerinin ticari avlanma hakkıyla ilgili olarak açılan ihaleyi, S.S. Soysallı Kandil Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi kazandı. Kooperatif Başkanı Ahmet Alkaya, “Kandil Barajı’nın balıkları, 15-20 ailenin geçim kapısı olacak” dedi.

Kandil Barajı dahilinde bulunan bin 455 hektarlık alanla sınırlı olacak kiralama ihalesi, Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce gerçekleştirildi. Yıllık bin100 kilogram sazan, 2 bin kilogram tatlısu kefali, 500 kilogram inci balığı, 5 bin kilogram bıyıklı balık ve bin 500 kilogram da siraz balığı kotası bulunan ihaleyi, S.S. Soysallı Kandil Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi kazandı.

5 yıl süreyle geçerli olacak ihaleyle ilgili olarak değerlendirme yapan S.S. Soysallı Kandil Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Alkaya, “Yapılan ihale sonucunda kooperatifimiz avlak sahasının kiralamasını yapmıştır. Kandil Baraj gölünde ticari olarak avlanma hakkı bundan böyle kooperatifimize aittir. Bu aşamada ihalenin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sayede kooperatifimiz üyesi balıkçılar, yasal sınırlar içerisinde avcılık yaparak bu işten ekmek yiyecektir. Dolaylı olarak en az 15-20 aile bu işten geçimini sağlamış olacaktır. Bizleri en fazla sevindiren konuda, bu olmuştur. Ekonomiye bir katkı sağlamanın yanında, Kandil Barajı su ürünleri varlığı kooperatifimiz sayesinde sistemli olarak değerlendirilecektir” diye konuştu.

Kandil Baraj gölünde 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında av yasağı uygulandığını kaydeden Alkaya, “Bizler kooperatif olarak üyelerimize buradan gelir sağlarken, yine mevcut balık stokunun da koruculuğunu yapacağız. Amacımız devamlı olarak barajdaki kaynağımızı kurutmadan gelir sağlamaktır. Deyim yerinde ise, ‘Altın yumurtlayan tavuğu öldürmeden her gün bir yumurta almaktır.’ Bu amaçla Kandil Barajında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan 2016-2020 dönemini ihtiva eden 4/1 Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2016/35 No’lu Tebliğ hükümleri çerçevesinde avcılık çalışmaları yapılacak ve bu mevzuata uymayan kaçak balık avlayanlar ile ilgili mücadele edilecektir. Amatör balıkçılarımızın da, 4/2 Amatör Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2016/36 No’lu Tebliği çerçevesinde Kandil Barajında balık avcılığı yapmaları gerekmektedir. Özellikle ticari ve amatör balıkçılarımızın 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında bölgemizde ve Kandil Baraj Gölünde av yasağı uygulandığından bu tarihler arasında balık avcılığı yapmamaları gerekmektedir. Yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır” dedi.

Alkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben bu aşamada kooperatifimizin kuruluşunda ve balıkçılık faaliyetlerinde bizlere yardımcı olan başta Kahramanmaraş Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne ve diğer tüm kurum ve kuruluşlara çok teşekkür eder, bütün balıkçılarımıza bol kazançlı günler dilerim.”



