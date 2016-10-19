Kandil Barajı’na 100 bin sazan yavrusu bırakıldı

Ceyhan Nehri üzerinde enerji üretimi amacıyla yapılan Kandil Baraj Göletine, 100 bin adet pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı. Bırakılan balıkların 2-3 yıl sonra yumurtlayacakları belirtilirken, baraj göleti ve çevresinde etkin şekilde av yasağı uygulanacağı belirtildi.

Ekinözü ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Ceyhan Nehri üzerinde kurulan Kandil Barajı, enerji üretimi gerçekleştiriyor. Baraj göleti ise geniş bir alanı kapsıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü ne bağlı ekipler tarafından, Elazığ Keban DSİ Su Ürünleri Üretme İstasyonundan alınan 100 bin adet pullu sazan balığı, Kandil Barajına bırakıldı.

Yapılan balıklandırma çalışmasına DSİ 20 Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra; Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Orhan Bülbül, Su Ürünleri Mühendisi Hüseyin Çetin, Kandil-Soysallı Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Alkaya da katıldı.

Sazan yavrusu bırakılmasının ardından, Kandil Barajında bundan sonra etkin bir av yasağı ve denetim yapılacağı belirtildi. Baraja bırakılan balıkların 2-3 yıl sonra yumurta bırakacağı ifade edilirken, özellikle bu balıkların yumurtlama dönemi olan 1 Nisan ile 1 Temmuz tarihleri arasında avcılığın tamamen yasak olduğu, 40 santimden küçük olan sazan balıklarının ise yıl boyunca avlanmasının ise yasak kapsamında yer aldığı kaydedildi.

Özellikle yöre halkının av yasaklarına uyması ve kaçak balık avına katılmamaları yetkililer tarafından istenirken, yasağa uymayanlar hakkında su ürünleri kanununa muhalefetten dolayı cezai işlem uygulanacağı belirtildi.



