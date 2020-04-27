Kanalizasyon altyapısı temizleniyor

Ülkemizde Kovid-19 ile mücadele tüm hızıyla sürerken Kahramanmaraşlıların su ve kanalizasyon hizmetlerinde aksaklık yaşamamaları için KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların evde kaldıkları bu günlerde 185 Çağrı Merkezine yapmış olduğu başvurularda yüzde 30 artış meydana geldi. Bu başvuruları sonuçlandırmak ve kesintisiz su temini sağlamak için KASKİ ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Rutin arıza çalışmaların yanında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu şu günlerde kanalizasyon hatları bakıma alındı. Trafiğin az olması nedeniyle özellikle ana caddelerdeki altyapı hatları kanal görüntüleme cihazlarıyla incelenip tıkalı bölgelerde ekipler bakım çalışması yapıyorlar. Çalışmalarına 7/24 devam eden KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara “Siz evde kalın, biz sizin için çalışıyoruz'” mesajı verdiler.