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Kamyonetle traktör çarpıştı: 2 ölü 8 yaralı

Elbistan-Nurhak karayolunun 30.kilometresinde traktörle kamyonetin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında 23 yaşındaki anne ile henüz 1 yaşını bile doldurmamış oğlu olay yerinde hayatını kaybederken 5’i çocuk 8 kişi yaralandı.

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Kamyonetle traktör çarpıştı: 2 ölü 8 yaralı

Elbistan-Nurhak karayolunun 30.kilometresinde traktörle kamyonetin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında 23 yaşındaki anne ile henüz 1 yaşını bile doldurmamış oğlu olay yerinde hayatını kaybederken 5’i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Nurhak karayolunun Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Ankara’da tarım işçiliği yapan aynı10 kişiyi taşıyan, 45 yaşındaki Seyfi Battal Yıldırım’ın kullandığı 01 DDE 47 plakalı kamyonetle, memleketleri Adıyaman’a doğru yola çıktı. Yıldırım, Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi civarında önünde seyreden 65 yaşındaki Hasan Yılmaz idaresindeki 46 EU 473 plakalı traktörü sollamak istedi. Bu sırada karşı yönden başka bir araç geldiğini fark eden Yıldırım, tekrar şeridine dönmek istediği sırada traktörde bağlı olan römorka çarptı. Kazada Çarpışmanın etkisiyle arkasındaki römorku kopan traktör ve kamyonet yola devrildi. Feci kazada, 23 yaşındaki Gülcan Yıldırım ile henüz 1 yaşını doldurmamış oğlu Muhammed Ali Yıldırım, sıkıştıkları kabinde hayatını kaybetti. Hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Seyfi Battal Yıldırım ile Selviye, Yasin (14), Yusuf (18) ve Medine Yıldırım ile Metin Gezer, İbrahim Yıldız (14) ve traktör sürücüsü Hasan Yılmaz yaralandı.

Yaralılardan Medine Yıldırım isimli çocuk, kamyonetin pedallarının olduğu yere sıkıştı. Elbistan İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler, acı içerisinde kıvranan talihsiz çocuğu sağ olarak kurtarmak için zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucunda sıkıştığı daracık bölümden çıkarılan Medine ile diğer yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi ile Özel Yaşam Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Feci kazada yaşamını yitiren anne Gülcan ile oğlu Muhammed Ali Yıldırım’ın cansız bedenleri, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.




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Cifci 2 ay önce

Gecmis olsun Allah rahmet eylesin sabir versin lutfen su traktorculeri araba suruculeri dikkate alin traktor yuklu arac durmasi zor yuksek arac cabuk devrilir traktorlere karsi duyarli olun Allah sabir versin

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mstf 2 ay önce

Allah yakınlarına sabır versin yaralilarada acil sifalar

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Selim Erdoğan 2 ay önce

Gerçekten çok acı. Yaralılara acil şifa, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum.

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Aaaaa 2 ay önce

Hasan yılmaz isim yaralı olan sahista az önce hayat mucadelesini kaybetti

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aaaa 2 ay önce

Allah rahmet eylesin

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Zeki Durmaz 1 ay önce

Traktörlerin römorkleri arka arka takması ve reflektör kullanmadıklarından dolayı özellikle Nurhak ve çoğulhan yol istikametinde daha çok can alırlar.

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cifci 1 ay önce

Allah rahmat eylesin işalah

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hasan sahin 1 ay önce

bu yolda çok kaza oluyor neden yetkililer bir çare bulmuyor ALLAH Rahmet eylesin yaralılara acil şifalar versin

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