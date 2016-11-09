Kamyonetle traktör çarpıştı: 2 ölü 8 yaralı

Elbistan-Nurhak karayolunun 30.kilometresinde traktörle kamyonetin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında 23 yaşındaki anne ile henüz 1 yaşını bile doldurmamış oğlu olay yerinde hayatını kaybederken 5’i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Nurhak karayolunun Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Ankara’da tarım işçiliği yapan aynı10 kişiyi taşıyan, 45 yaşındaki Seyfi Battal Yıldırım’ın kullandığı 01 DDE 47 plakalı kamyonetle, memleketleri Adıyaman’a doğru yola çıktı. Yıldırım, Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi civarında önünde seyreden 65 yaşındaki Hasan Yılmaz idaresindeki 46 EU 473 plakalı traktörü sollamak istedi. Bu sırada karşı yönden başka bir araç geldiğini fark eden Yıldırım, tekrar şeridine dönmek istediği sırada traktörde bağlı olan römorka çarptı. Kazada Çarpışmanın etkisiyle arkasındaki römorku kopan traktör ve kamyonet yola devrildi. Feci kazada, 23 yaşındaki Gülcan Yıldırım ile henüz 1 yaşını doldurmamış oğlu Muhammed Ali Yıldırım, sıkıştıkları kabinde hayatını kaybetti. Hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Seyfi Battal Yıldırım ile Selviye, Yasin (14), Yusuf (18) ve Medine Yıldırım ile Metin Gezer, İbrahim Yıldız (14) ve traktör sürücüsü Hasan Yılmaz yaralandı.

Yaralılardan Medine Yıldırım isimli çocuk, kamyonetin pedallarının olduğu yere sıkıştı. Elbistan İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler, acı içerisinde kıvranan talihsiz çocuğu sağ olarak kurtarmak için zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucunda sıkıştığı daracık bölümden çıkarılan Medine ile diğer yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi ile Özel Yaşam Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Feci kazada yaşamını yitiren anne Gülcan ile oğlu Muhammed Ali Yıldırım’ın cansız bedenleri, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.







