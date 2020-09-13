Kamyonetle pat-pat çarpıştı: 1 yaralı

Elbistan’da, açık olan rögara düştükten sonra savrulduğu belirtilen kamyonetin karşı yönden gelen pat-pat adlı tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi göre, İsrafil Ç. idaresindeki 34 PCK 44 plakalı kamyonet, şehir merkezine doğru seyir halindeyken kapağı olmadığı iddia edilen rögarın üzerinden geçti. Arka tekeri patlayan kamyonet, savrularak karşı yönden gelen Şenol K. idaresindeki pat-pat olarak tabir edilen tarım aracı ile çarpıştı. Pat-pat, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki boş arsaya girerken, kamyonette kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, pat-pat sürücüsü Şenol K., yaralandı. Yaralıya ilkyardımı çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







