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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Elbistan’da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kaza, Mevlana Caddesi ile Şeyh Edebali Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Ü’nün kullandığı 46 AAB 593 plakalı kamyonet, Yaşar O. yönetimindeki 35 THU 16 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Hacı ve Suna O. yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 


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Kamyonetle Otomobil çarpıştı: 2 Yaralı