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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Elbistan’da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kaza, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Ö. idaresindeki 46 EU 950 plakalı otomobille Altan K.’nin kullandığı 46 VG 259 plakalı kamyonet, Tahtalı Sokak’la Kaya Sokak’ın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Olayda, her iki araç da çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki boş arsaya girdi. Kazada, sürücülerden Selim Ö. ile aynı araçta bulunan Tuğba Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



 


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