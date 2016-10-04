Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Elbistan’da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Göktürk Caddesi ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nin kesiştiği kavşakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nden şehir merkezi istikametinde doğru ilerleyen Ramazan T. idaresindeki 46 VE 685 plakalı kamyonet, Göktürk Caddesi’nden plakasız motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan 15 yaşındaki Muhammet K. ile 16 yaşındaki İbrahim G., isimli gençler, kendilerine çarpan aracın ön kısmından uçarak asfalt zemine düştü. Kazada, her iki genç de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların yardım ettiği kazazede gençler, özel araçla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri burada süren Muhammet K. ile İbrahim G.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.



