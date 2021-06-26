Kamyonetle çöp taksi çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer M.’nin kullandığı 46 AAT 003 plakalı kamyonetle Mehmet K. idaresindeki 21 ABB 353 plakalı çöp taksi Ergenekon Caddesi ile 3.Sokak kavşağında çarpıştı. Kazada çöp taksinin sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Suriyeli bir şahıs yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.