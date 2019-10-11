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Kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Elbistan’da bisikleti ile yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonet çarpan yaşlı adam yaralandı.

Kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
 

Elbistan’da bisikleti ile yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonet çarpan yaşlı adam yaralandı.

Kaza, Binali Yıldırım Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz G.’nin kullandığı 46 EY 830 plakalı kamyonet, bisikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki Seyfi Ali H.’ye çarptı. Talihsiz adam, çarpmanın etkisi ile asfalt zemine düşerek yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan yaralı, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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