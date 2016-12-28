Kamyonet yan yattı: 1 yaralı

Olay, Nurhak ilçesi girişinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Genç idaresindeki 46 F 4554 plakalı kamyonet, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan zemin nedeniyle kontrolden çıktı.
Savrulan kamyonet, yol kenarındaki yaklaşık 20 metre derinlikteki şarampole uçarak yan yattı. Kazada, sürücü Genç, yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Genç’in vücudunun değişik bölgelerinde kırıklar oluştuğu bildirildi.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.