banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kamyonet takla attı: 5 yaralı

Elbistan-Ekinözü karayolunda lastiği patlayan kamyonetin takla atması sonucunda 5 kişi yaralandı.

Kamyonet takla attı: 5 yaralı
banner143

Kaza, Elbistan-Ekinözü karayolunun Güblüce Mahallesi kesiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Bünyamin B.’nin kullandığı 20 R 1836 plakalı kamyonet, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, yol kenarındaki tarlaya girdikten sonra takla atarak durabildi. Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan Mehmet K. (42), Eyyüp T. (54), Ömer M. (49) ve Durmuş K. (33) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.








Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner116