Kamyonet takla attı: 5 yaralı

Kaza, Elbistan-Ekinözü karayolunun Güblüce Mahallesi kesiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Bünyamin B.’nin kullandığı 20 R 1836 plakalı kamyonet, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, yol kenarındaki tarlaya girdikten sonra takla atarak durabildi. Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan Mehmet K. (42), Eyyüp T. (54), Ömer M. (49) ve Durmuş K. (33) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.















