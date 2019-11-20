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Kamyonet takla attı: 2 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu domates tarlasına giren kamyonet takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kamyonet takla attı: 2 yaralı

Kaza, Elbistan’a bağlı Akören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman C.’nin kullandığı inşaat malzemesi yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu domates tarlasına girerek takla attı. Kazada sürücü Osman C. ile oğlu İbrahim C. yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


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