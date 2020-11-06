Kamyonet römorka arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Elbistan-Göksun karayolunun Kabaağaç Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elbistan’dan Göksun istikametine doğru seyir halinde olan S.K. idaresindeki 46 DB 539 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen R.G’nin kullandığı traktöre takılı küspe yüklü römorka arkadan çarptı. Kamyonet, römorka saplanırken sürücü ve araçta bulunan 17 yaşındaki Yusuf Bolat adlı genç ağır yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan sürücü S.K. Afşin Devlet Hastanesi’ne Bolat ise Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Elbistan Devlet Hastanesi acil servisinde müdahale edilen talihsiz genç, doktorları tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bolat’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kamyonet sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilirken kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.











