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Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin arkadan çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı
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Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bayram M.’nin kullandığı 27 AIR 39 plakalı kamyonet, önünde seyreden Tayfun G. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisiklet, kamyonetin ön kısmına saplandı. Kamyonet, kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Tayfun G. yaralandı. Yaralının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





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