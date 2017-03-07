Kamyon, öğrenci servisine arkadan çarptı: 6 yaralı

Elbistan’da, bir servis minibüsüne kamyonun arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 6 öğrenci yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza saat 16.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Akbaş Caddesi üzerine yaşandı. Okuldan aldığı öğrencileri evlerine götürmek üzere yola çıkan servis minibüsü, Akbaş Caddesi üzerinde öğrenci indirmek amacıyla sağa yanaştı. Bu sırada arkadan gelen kamyon, duramayarak minibüse çarptı. Kazada serviste bulunan 6 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavilerine burada devam edilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.