Kamuoyu açıklama bekliyor

Elbistan Devlet Hastanesi, yaşandığı iddia edilen bazı tatsız olaylarla anılır oldu. Hastanede yaşandığı dillendirilen ve kamuoyunun da net bir bilgiye sahip olmadığı olaylarla ilgili, sosyal medyadan ya da fısıltı yoluyla dilden dile dolaşan konularla ilgili hastane yönetimi başta olmak üzere ilgili resmi kurumlarca herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Öyle ki; konu hakkında kesin ve net bir bilgi olmadan yapılan yorumlar ve değerlendirmeler, kamuoyu ve vatandaşların kuruma karşı olan bakış açısını da değiştirmeye başladı. Tamamen duyumlara dayalı olarak kamuoyunda yayılan iddialar, kurumun genelini zan altında bırakma yönelimine doğru gidiyor. Bu gidişat, kamuoyunun net, doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilme ihtiyacının zorunluluğunu doğuruyor.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri olarak, bu iddialarla ilgili, hiç kimseyi ya da kurumu suçlu ilan etmeden; en doğru ve en net bilgiyi okuyucularımıza ve halkımıza ulaştırmak için bir süredir bekleyiş içerisindeyiz. Gelinen noktada, kurumda işlendiği iddia edilen bu olayların belli ise şüphelilerine yönelik olarak başlatılmış bir adli ya da idari soruşturmanın olup olmadığı yönünde kamuoyunun doğru bir şekilde aydınlatılması için, ilgilileri göreve davet ediyoruz.