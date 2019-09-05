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Kamuoyu açıklama bekliyor

Elbistan Devlet Hastanesi’nde yaşandığı iddia edilen ve kamuoyunun gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden tatsız olaylarla ilgili olarak resmi ağızdan yapılacak açıklama bekleniyor.

Kamuoyu açıklama bekliyor
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Elbistan Devlet Hastanesi, yaşandığı iddia edilen bazı tatsız olaylarla anılır oldu. Hastanede yaşandığı dillendirilen ve kamuoyunun da net bir bilgiye sahip olmadığı olaylarla ilgili, sosyal medyadan ya da fısıltı yoluyla dilden dile dolaşan konularla ilgili hastane yönetimi başta olmak üzere ilgili resmi kurumlarca herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Öyle ki; konu hakkında kesin ve net bir bilgi olmadan yapılan yorumlar ve değerlendirmeler, kamuoyu ve vatandaşların kuruma karşı olan bakış açısını da değiştirmeye başladı. Tamamen duyumlara dayalı olarak kamuoyunda yayılan iddialar, kurumun genelini zan altında bırakma yönelimine doğru gidiyor. Bu gidişat, kamuoyunun net, doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilme ihtiyacının zorunluluğunu doğuruyor.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri olarak, bu iddialarla ilgili, hiç kimseyi ya da kurumu suçlu ilan etmeden; en doğru ve en net bilgiyi okuyucularımıza ve halkımıza ulaştırmak için bir süredir bekleyiş içerisindeyiz. Gelinen noktada, kurumda işlendiği iddia edilen bu olayların belli ise şüphelilerine yönelik olarak başlatılmış bir adli ya da idari soruşturmanın olup olmadığı yönünde kamuoyunun doğru bir şekilde aydınlatılması için, ilgilileri göreve davet ediyoruz.


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ERDAL 4 saat önce

UZUN ZAMANDAN BERİ İŞE YARAR BİR HABER YAPTINIZ. TEBRİK EDİYORUM SİZİ.
SAKLANMAMASI GEREKEN BİR KONU BU. HERKESİN DÖNEN DOLAPLARDAN HABERİ OLMASI GEREKİYOR. AMA GERÇEKLERİ. VE BİR DE HERKES BİLİYOR KONUYU OLAYLARI FAKAT SADECE RESMİYET KAZANMADI. HERKESİN DİLİNDEKİ AYNI MESELE.

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Fikret Unal 4 saat önce

hastanede yaşanan tatsız olaylar ney bu nasıl habercilik uzakta yaşayan bir elbistanlı olarak kafanızdan geçen şeylerimi okuyacağız yoksa hokus pokusmu yapacağız yazıya konu olan şey ney içeriği ney

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Elbistanlı 4 saat önce

Aynen resmi açıklama bekliyoruz malum olayla ilgili

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Mustafa 3 saat önce

Yav kardeşlerin hastaneye gidiyorsun doktorlar fircaliyor sonra muane etmiyor neren agriyor basim birşeyin yok diyor salıyor acil gidiyon randevu al diyor hastane çok problemli duyarlı olalım elbistan müdürler aksama kadarvcay içiyor hasta hakları hiçbirşey yapmıyor diyeceğim bu kadar

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Mustafa 3 saat önce

Başhekimin istifası da halk arasında bu konu ile irtibatlandırılıyor, herkesin zan altında kalmaması içinbu konuda bir açıklama yapılması lazim

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Ahmet 3 saat önce

Konu belli de yapanlar kimin torpillisi ki olaylar kapatılıyor bu nasıl bir adalet nasıl bir insanlık

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Adalete meftûn 3 saat önce

Sizi tebrik ediyorum her şaibeli olayın üzerine bu şekilde gitseniz bir çok zulüm son bulur.

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Kenan 3 saat önce

Olay ne kardeşim bu nasıl bir habercelik açık ve net yazın iddalar var diyorsun idda ney yazmıyorsun.

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