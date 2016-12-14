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Kamu-Sen temsilcilerinden Başol’a ziyaret

Kamu-Sen’e bağlı olarak faaliyet gösteren Türk Eğitim-Sen, Türk Tarım-Sen, Türk Sağlık-Sen Türk Büro-Sen temsilcileri, Elbistan Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’u ziyaret ederek, İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısında şehit olan çevik kuvvet polisleri için başsağlığı dileklerini ilettiler.

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Kamu-Sen temsilcilerinden Başol’a ziyaret

            Kamu-Sen’e bağlı olarak faaliyet gösteren Türk Eğitim-Sen, Türk Tarım-Sen, Türk Sağlık-Sen Türk Büro-Sen temsilcileri, Elbistan Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’u ziyaret ederek, İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısında şehit olan çevik kuvvet polisleri için başsağlığı dileklerini ilettiler.

            Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilcisi Musa Demir, Koop-İş Sendikası Elbistan Temsilcisi Orhan Baştürk, Türk Tarım-Sen Temsilcisi İsmail Koldan, Türk Sağlık-Sen Temsilcisi Selçuk Topal ve Türk Büro-Sen Temsilcisi Talip Kılıç ile yönetim kurulu üyelerini kabul eden Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

            Ziyarette kısa bir açıklama yapan Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilcisi Musa Demir, İstanbul Beşiktaş’ta yapılan hain terör saldırısını şiddet ve nefretle kınadıklarını ifade ederek, saldırı sırasında şehit olan polis memurlarına Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilediklerini söyledi.        

            ‘Polisimizin yanındayız’ diyen Demir, “İstanbul’da yaşanan terör saldırısı ile milletimizin yüreği yandı. İnşallah ülkemiz bir daha böyle acılar yaşamaz. Bizler, polisimizin yanındayız” dedi. 

            Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilcisi Musa Demir, Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’a, üzerinde Osmanlı Arması bulunan bir tablo hediye etti.

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