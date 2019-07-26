Kamu kurumu personellerine organ bağışı anlatıldı

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü, toplum genelinde organ bağışı konusuyla ilgili duyarlılığı artırmak amacıyla bir dizi çalışma yapıyor. Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, bu çerçevede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Huzurevi ve Halk Eğitimi Merkezi’nde çalışan personellere organ bağışı farkındalık eğitimi verdi. Eğitimlerde, organ bağışının hayat kurtardığı konusu üzerinde duruldu. Organ bağışıyla ilgili de sürecin işleyişi hakkında bilgiler aktaran İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini ve sağlıklı bireylerin de bir gün organa ihtiyacı olabileceğini vurguladı.

Eğitimlerin yanı sıra Elbistan Devlet Hastanesi’nde organ bağışı standı açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birçok kişi organ bağışında bulundu. Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür ederek bu tür çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirttiler.