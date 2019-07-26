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Kamu kurumu personellerine organ bağışı anlatıldı

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilçede organ bağışı noktasında duyarlılık oluşturmak amacıyla kamu kurumlarının personellerine yönelik eğitim seminerlerini sürdürüyor.

Kamu kurumu personellerine organ bağışı anlatıldı
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Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü, toplum genelinde organ bağışı konusuyla ilgili duyarlılığı artırmak amacıyla bir dizi çalışma yapıyor. Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, bu çerçevede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Huzurevi ve Halk Eğitimi Merkezi’nde çalışan personellere organ bağışı farkındalık eğitimi verdi. Eğitimlerde, organ bağışının hayat kurtardığı konusu üzerinde duruldu. Organ bağışıyla ilgili de sürecin işleyişi hakkında bilgiler aktaran İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini ve sağlıklı bireylerin de bir gün organa ihtiyacı olabileceğini vurguladı.

Eğitimlerin yanı sıra Elbistan Devlet Hastanesi’nde organ bağışı standı açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birçok kişi organ bağışında bulundu. Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür ederek bu tür çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirttiler.

 









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DUYARLI 4 hafta önce

Bağışlayacağımız organa belki birgün bizde muhtaç olabiliriz.

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Fatih 4 hafta önce

Hassas bir konu,... Canlı dan nakil ve kadavradan nakil olarak ikiye ayrılır,ilki için yasal prosedürler çok fazla,kan bağı lazım gelir, aksi takdirde ticareti başlar organlarin.digeri varis lerin bileceği bir şey... Topyekûn bilinclenir isek bu yöntem ile çok insan sağlığına kavuşur.... biyleleikle hem insan hayatı mukedees tır kurtulur,... Hemde onun tedavisi için harcanan para milli servettir,o da torunlarına kalır.

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A 4 hafta önce

Bağışlanan organ filizlenen CANDIR.

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Duyarlı Vatandaş 4 hafta önce

Çok güzel bir düşünce amma Allah Allah memleketde kamu personelimi kaldıki tek ,tki ,şeker hep satıldı özelleşti ya herhalde ağam milletnen eğleniir

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Bir Dost 4 hafta önce

Ben bağışlamak istiyorum ama annem izin vermiyor.

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