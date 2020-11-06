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Kamu kurumlarının mesai saatlerine düzenleme

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildi.

Kamu kurumlarının mesai saatlerine düzenleme
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Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ek tedbir kararı aldı.

Karara göre, kent genelinde mesai saatlerinin belediye ve belediyeye bağlı kuruluşlar için 07.30-16.30, sağlık ve milli eğitim personeli için 08.00-17.00, diğer kamu personeli için 08.30-17.30 olarak düzenlenmesine karar verildi. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlilerince yürütülmesine, alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlem yapılacak.

İdari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulacak.


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Kamu Kurumlarının Mesai Saatlerine Düzenleme