Kamışçık’ı yasa boğan kaza

Kahramanmaraş yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla attıktan sonra tarlaya uçması sonucu 30 ve 34 yaşlarındaki 2 kişinin hayatını kaybetmesi, Göksun ilçesine bağlı Kamışçık Mahallesi’ni yasa boğdu.

Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Serkan Tutucu, arkadaşı Oğuzhan Şahan’la (34) birlikte sabah saatlerinde Kamışçık Mahallesi’nden Kahramanmaraş’a gitmek üzere 46 BS 738 plakalı otomobili ile yola çıktı. Tutucu’nun kullandığı otomobil, Kahramanmaraş girişinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, taklalar attıktan sonra yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Serkan Tutucu ve arkadaşı Oğuzhan Şahan, olay yerinde hayatını kaybetti. Tutucu ve Şahan’ın cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere mahallelerine gönderildi.

Tutucu ve Şahan’ın ölümü, ailelerini ve mahallelerini yasa boğdu.