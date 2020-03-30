Kameriyeler parklarla buluşmayı bekliyor

Ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da koronavirüs tehdidi nedeniyle birçok park alanları vatandaşların kullanımına kapanırken, Elbistan Belediyesi de bu süreçte kendi imalathanesinde kameriye üretimini tamamladı.

Parkların halkın kullanımına açılması ile tüm parklara bırakılacak olan kameriyelerin imalatı hakkında bilgi veren Elbistan Belediyesi, “Kış aylarında hızlı bir üretim sistemine geçen atölye ve marangozhane ekiplerimiz kameriye üretiminde sona geldi. Her koşulda vatandaşımıza hizmet etmeye ve şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Kendi imkânlarımızla ürettiğimiz 100 adet küçük kameriye ve büyük parklarımız için ürettiğimiz 50 adet büyük kameriye hazırlandı. Üreten bir belediye olma yolunda hızla ilerliyoruz. Kendi üretimini kendisi yapabilen bir Elbistan Belediyesi inşa etme gayreti içerisindeyiz. Şu an bilindiği üzere korona virüs tehdidine karşı ilçemiz genelinde ki parklar kullanıma kapatıldı. Bizlerde ürettiğimiz bu kameriyeleri hizmet alanında bekletiyoruz. İnşallah insanlarımızın tekrar eski günlerde ki gibi parklar ile buluşması ile birlikte. Tüm oyun gruplarımızın olduğu parklara montajı yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.





