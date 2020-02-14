Kameriye üretiminin büyük bölümü tamamlandı

Elbistan Belediyesi, kış mevsimine rağmen atölye çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Bir süre önce, piyasadaki eşdeğerlerine göre daha ucuza mal edilen kameriye üretimine başlayan Elbistan Belediyesi, çalışmalarında önemli aşama kaydetti. 100 adedin üzerinde üretilmesi planlanan kameriyeler, bahar ayı ile birlikte parklar ve tüm oyun guruplarının bulunduğu yerlere bırakılacak.

Çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kış aylarını yaşadığımız bu günlerde gerek kırsal mahallelerimizde gerekse merkez mahallelerimizde bulunan oyun grupları için atölye ve marangozhane ekiplerimizce kameriye üretimimiz devam ediyor. Üreten bir belediye olma yolunda hızla ilerliyoruz. Kendi üretimini kendisi yapabilen bir Elbistan Belediyesi inşa etme gayreti içerisindeyiz. Hizmet alanlarımız ve atölyelerimizde tamamı kendi üretimimiz olan kameriyeler üretilmeye devam ediyor. Bu kameriyelerin satın alma değeri 7-8 bin TL arasında. Biz kendi üretimimizle bu fiyatı 2-3 bin TL bandına çektik. Bahar ayı ile birlikte tüm oyun gruplarımızın olduğu parklara montajı yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.





