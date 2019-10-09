KAMED’den ‘madde bağımlılığı’ semineri

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Toplantı Salonunda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile düzenlenen seminere Kahramanmaraş Madde Bağımlılığı Mücadele Derneği Başkanı Mehmet Hacıbebekoğlu, bağımlılık eğitmeni Fatih Öztürk, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekibinde görevli personeller, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitmeni Mustafa Bal, Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Narin Baltaş konuşmacı olarak katıldı.

Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Kahramanmaraş Madde Bağımlılığı Mücadele Derneği Başkanı Mehmet Hacıbebekoğlu yaptı.

Derneğin çalışmaları, projenin amacı ve hedefleri hakkında katılımcılara bilgi veren Hacıbebekoğlu, proje kapsamında 14-25 yaş arası olmak üzere tüm gençlerin ve yetişkin bireylerin madde kullanımına bağlı tehlikeleri bertaraf etmek madde ve bağımlılığı ile ilgili sorunların çözümüne katkı sağlamak için bu projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Daha sonra kürsüye davet edilen bağımlılık eğitmeni Fatih Öztürk ise konuşmasında aile yapısının bozulması ve kişilerin hayatı öğreten aile yapısından uzaklaşmasının bir sonucu olarak uyuşturucu maddelere yöneldiklerine vurgu yaptı.

Uyuşturucu maddeler hakkında bilgi veren Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekibinde görevli personel Mehmet Akgül, emniyet güçlerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti konusunda verdikleri mücadele ve bu mücadelede ailelerin önemine değindi.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitmeni Mustafa Bal, ise eğitimlerin tüm topluma verilmesi gerektiğini belirttiği konuşmasında bağımlılıkla mücadele konusunda bireyin kendi iradesinin yanı sıra aile desteğinin de çok önemli olduğunu söyledi.

Kürsüye son olarak davet edilen Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Narin Baltaş ise bağımlılıkla mücadele konusunda katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi.

Seminer, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.















