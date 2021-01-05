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Kalp krizi geçiren Kahramanmaraşlı asker şehit oldu

Hatay’da görevi başındayken kalp krizi geçiren Türkoğlu ilçesi nüfusuna kayıtlı astsubay Murat Aslan, şehit oldu

Kalp krizi geçiren Kahramanmaraşlı asker şehit oldu
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Hatay’da görev yapan Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı İmalı Mahallesi nüfusuna kayıtlı astsubay Murat Aslan, görevi başındayken rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aslan’ın cenazesinin Türkoğlu ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

 


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