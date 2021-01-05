Hatay’da görev yapan Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı İmalı Mahallesi nüfusuna kayıtlı astsubay Murat Aslan, görevi başındayken rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aslan’ın cenazesinin Türkoğlu ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.
Kalp krizi geçiren Kahramanmaraşlı asker şehit oldu
Hatay’da görevi başındayken kalp krizi geçiren Türkoğlu ilçesi nüfusuna kayıtlı astsubay Murat Aslan, şehit oldu
05 Ocak 2021 Salı 17:29
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Son Yorumlar
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
- Güzel oğulcuğum... Allah’ın rahmeti...
- Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
- merhumeye Allahtan rahmet ailesine yakınlarına...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Mekanı cennet olsun Aytaç kardeşime rabbim...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin
- Güzel çocuk Allah rahmet eylesin. Rabbim...
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun...