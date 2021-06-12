Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Suyu damla damla kullanan çiftçiye 1 buçuk milyon lira hibe
Suyu damla damla kullanan çiftçiye...
Türkiye’nin en büyük lavanta vadisine 15 bin fide daha dikildi
Türkiye’nin en büyük lavanta vadisine...
Aşısız küçükbaş kurbanlıkların iller arası sevkine izin verilmeyecek
Aşısız küçükbaş kurbanlıkların iller arası...
380 bin dekar arazide toplulaştırma tescili bitiyor
380 bin dekar arazide toplulaştırma...
Kurbanlık fiyatları belli oldu
Kurbanlık fiyatları belli oldu
banner191
banner162

Kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle sevk edildi

Geçirdiği kalp krizi sonrasında Malatya’nın Darende ilçesinde tedavi gören Elbistanlı hasta, ambulans helikopterle Malatya’daki hastaneye ulaştırıldı.

Kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle sevk edildi
banner167

Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Duru Bıyıklı adlı kadın, göğüs ağrısı şikayetiyle Malatya’nın Darende ilçesindeki Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, burada yaptıkları kontrollerinde Bıtıklı’nın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Sevk edilmesi kararlaştırılan Bıyıklı için, hemen Sağlık Bakanlığı ile irtibat kuruldu. Darende Stadı'na inen ambulans helikopter, Bıyıklı’yı alarak Malatya’ya götürdü.

 Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Elbistanlı hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Sevk Edildi