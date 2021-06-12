Kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Duru Bıyıklı adlı kadın, göğüs ağrısı şikayetiyle Malatya’nın Darende ilçesindeki Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, burada yaptıkları kontrollerinde Bıtıklı’nın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Sevk edilmesi kararlaştırılan Bıyıklı için, hemen Sağlık Bakanlığı ile irtibat kuruldu. Darende Stadı'na inen ambulans helikopter, Bıyıklı’yı alarak Malatya’ya götürdü.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Elbistanlı hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.